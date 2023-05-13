Луганск, 13 мая, 2023, 10:52 — ИА Регнум. Представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) 13 мая сообщило, что украинские войска применили при обстреле Луганска 12 мая две ракеты англо-французского производства Storm Shadow, а также одну ракету ADM-160B MALD производства США.

Иван Шилов ИА REGNUM Ракеты Strom Shadow

«По уточнённой информации, 12 мая 2023 года во время ракетного обстрела Луганска вооруженные формирования Украины применили две крылатые ракеты Storm Shadow (англо-французского производства) и одну ракету противодействия ПВО ADM-160B MALD (производства США)», — сказано в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.

Ранее в представительстве ЛНР предполагали, что ВСУ обстреляли Луганск с применением двух крылатых ракет оперативно-тактического ракетного комплекса «Гром» украинского производства.

Как сообщало ИА REGNUM, около 18:20 мск 12 мая в Луганске прогремело два взрыва. Очевидцы сообщали о поднимающемся густом чёрном дыме. Удар пришёлся по пустующим цехам предприятия по производству полимерных изделий «Поли-Пак», которое располагается на территории машиностроительного завода «100».

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Врио главы ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что при ракетном обстреле шесть детей получили ранения. Четверым детям оказана медицинская помощь в полном объёме, двоих подростков в состоянии средней степени тяжести доставили в республиканскую детскую клиническую больницу.

Кроме того, в результате ракетных обстрелов пострадали административные здания предприятий, выбиты стёкла в шести жилых домах.

Пожарные и сотрудники оперативных служб уже работают на месте происшествия, обстоятельства случившегося уточняются, власти республики просят жителей сохранять спокойствие, написал в своём Telegram-канале врио главы ЛНР Леонид Пасечник.