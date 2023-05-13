Донецк, 13 мая, 2023, 10:48 — ИА Регнум. Артиллеристы соединения Южного военного округа в районе населённого пункта Победа уничтожили 122-мм гаубицу Д-30, барражирующим боеприпасом «Ланцет» была уничтожена 155-мм гаубица М-777 американского производства. Об этом 13 мая сообщил начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев.

Константин Михальчевский/РИА Новости Военнослужащий минометного расчета Вооруженных сил РФ

По его словам, ракетными подразделениями Южной группировки войск были нанесены удары по скоплениям живой силы и военной техники противника. Артиллерия группировки «Юг» выполнила огневые налёты по четырём местам скопления живой силы и двум опорным пунктам около населённого пункта Часов Яр.

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На александро-калиновском оперативном направлении артиллеристы Южной группировки войск нанесли огневой налёт по пункту временной дислокации националистического батальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В результате было уничтожено четыре единицы автомобильной техники.

Астафьев отметил, что артиллеристы группировки «Юг» огневым налётом поразили склад боеприпасов и скопление живой силы 81-й аэромобильной бригады ВСУ. В рамках контрбатарейной борьбы были уничтожены 120-мм миномёт и два бронеавтомобиля ВСУ.

На марьинском направлении подразделение химической, радиационной и биологической защиты выстрелами реактивных снарядов тяжёлой огнеметной системы «Солнцепек» поразило четыре взводных опорных пункта противника.

Как передавало ИА REGNUM, подразделение российской группировки «Юг» уничтожило украинскую радиолокационную систему около Донецка благодаря информации от разведчика батальона «Спарта». Оператор беспилотника, действующий на донецком направлении, определил месторасположение вражеской РЛС. Координаты были переданы расчёту гаубицы Д-30, который незамедлительно выпустил по РЛС осколочно-фугасные снаряды. Удар корректировался с помощью дрона.

Разведка группировки сил «Центр» вскрыла перемещение личного состава трёх бригад украинской армии на невском участке и в районе Серебрянского лесничества Луганской Народной Республики. Российские авиация и артиллерия нанесли массированные удары по противнику. Вскрыто перемещение личного состава 66-й механизированной бригады, 58-й мотопехотной бригады и 5-й бригады нацгвардии Украины.