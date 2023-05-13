Экстренные службы: за ночь ВСУ выпустили 26 снарядов по населённым пунктам Херсонской области

Херсон, , 10:28 — REGNUM В течение ночи 13 мая ВСУ продолжили обстреливать гражданскую инфраструктуру городов левобережья Днепра Херсонской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Лента новостей Херсона | Z», ссылаясь на экстренные службы.

ВСУ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По его информации, на протяжении ночи ВСУ продолжили обстрел гражданской инфраструктуры в населённых пунктах Васильевка, Новая Каховка, Алёшки, Каховка.

Уточняется, что ВСУ выпустили в общей сложности 26 снарядов из ствольной артиллерии. Сейчас специалисты уточняют информацию о пострадавших и разрушениях инфраструктуры.

Как передавало ИА REGNUM, Вооружённые силы Украины вновь обстреляли Луганск, прилёт был в посёлок Юбилейный. Очевидцы сообщают, что перед взрывом видели в небе ракету и слышали свист. Из-за взрыва в нескольких домах осколками выбило стёкла в окнах. О пострадавших не сообщается.

12 мая ВСУ обстреляли Луганск с применением двух крылатых ракет, предположительно, оперативно-тактического ракетного комплекса «Гром» украинского производства.

Удар пришёлся в район предприятия по производству полимерных изделий «Поли-Пак», оно расположено на территории машиностроительного завода «100». По предварительной информации, мирные жители не пострадали.

Врио главы ЛНР Леонид Пасечник рассказал, что при ракетном обстреле киевскими боевиками 12 мая Луганска шесть детей получили ранения. Четверым детям оказана медицинская помощь в полном объёме, двоих подростков в состоянии средней степени тяжести доставили в республиканскую детскую клиническую больницу.