Весь мир, 19 мая, 2008, 14:09 — ИА Регнум. Министр спорта России Виталий Мутко рассказал о сумме премиальных игрокам сборной России за выступление на Евро-2008.

"Премиальные объявим после того, как станет известна окончательная заявка на Евро-2008. Тогда же объявим официальную цель на чемпионат Европы. Ничего нереального в невыходе из группы я не вижу. Очень важен будет матч с испанцами, а Греция и Швеция вообще проходимые соперники. У тех же скандинавов проблемы в атаке почище чем у нас. Ибрагимовичу под 30, а Ларссон вообще стар", - приводит слова Мутко "Спорт сегодня".