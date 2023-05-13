Обязательства стран G7 по поддержке Украины в 2023–2024 годах составили $44 млрд

Токио, , 10:02 — REGNUM Объём обязательств по экономической и бюджетной поддержке Украины со стороны «Группы семи» (G7) и их партнёров на период с 2023 года по начало 2024 года составил $44 млрд. Об этом сообщается в совместном заявлении, которое было принято 13 мая по результатам состоявшейся в Ниигате встречи министров финансов и глав ЦБ «Группы семи».

Доллар Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Отмечается, что министры и главы центробанков «семерки» совместно с международным сообществом увеличили обязательства G7 по экономической и бюджетной поддержке Украины на 2023 год и начало 2024 года до 44 млрд долларов, это позволило утвердить программу Международного валютного фонда для Украины на сумму свыше 15,6 млрд долларов на четырёхлетний период.

Уточняется, что данная поддержка придаст Киеву уверенность и позволит обеспечить функционирование правительства Украины, стабилизировать экономику, продолжить предоставление основных услуг, проводить ремонт поврежденной инфраструктуры.

Как передавало ИА REGNUM, главы минфинов и центробанков стран G7 по итогам трехдневной встречи в Ниигате подтвердили намерение «вводить и претворять санкции и другие экономические меры» против России и противостоять обходу санкций. Об этом говорится в опубликованном 13 мая совместном заявлении.

Главы ведомств стран G7 подтвердили, что остаются «непоколебимыми» в санкционных вопросах, касающихся России, будут предпринимать дальнейшие меры, направленные на финансовый сектор России.

Страны «Большой семёрки» потребовали, чтобы КНР следовала международным правилам, хотя сами нарушают их. Об этом официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил 11 мая на брифинге. По его словам, США в вопросе соблюдения международных правил вовсе должны оказаться «на скамье подсудимых», а не раздавать указания другим. Вашингтон в последние годы вышел из 17 международных организаций и соглашений, при этом американцы занимаются прослушиванием и кражей информации, в том числе у своих союзников по G7.

США применяют дипломатическое давление, экономическое принуждение и военное вмешательство, нагло вторгаются в небольшие и слабые государства вроде Сирии, Афганистана и Ирака. Из-за этого гибнут тысячи людей, многие становятся беженцами.