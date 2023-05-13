Берлин, 13 мая 2023, 10:12 — REGNUM Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что страны, помогающие России оружием, следует приравнять к участникам украинского конфликта. Пользователи Twitter раскритиковали её заявление.

Анналена Бербок
Анналена Бербок
Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Одна из комментаторов напомнила, что Украина получает оружие от всех стран Запада, поэтому Бербок в этой ситуации остаётся «просто заткнуться».

«Меня тошнит от того, что они указывают другим странам, что им делать!» — написала женщина.

Другой пользователь задал вопрос, участвуют ли в конфликте на Украине страны ЕС, которые снабжают киевский режим оружием?

«У суверенных стран есть права. Не ей объявлять, кому что делать», — заявил третий комментатор.

«Западные страны, которые посылают оружие на Украину, приравниваются к участию в конфликте на Украине против России!» — добавил ещё один пользователь.

Комментаторы заключили, что немцам пора перестать верить в возможность изменений к лучшему, пока подобные Бербок политики находятся у власти.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 мая в ходе неформальной встречи глав МИД стран ЕС Бербок призвала «все страны мира» не оказывать поддержку российской спецоперации на Украине. Она заявила, что третьи страны можно приравнять к участникам конфликта за поставки Москве оружия или товаров военного назначения. Ранее представитель российского МИД Мария Захарова отметила, что Бербок прямо подтверждает ведение Западом войны против России. Так, в январе глава германской дипломатии призвала страны Европы не играть в игру «найди виновного», а объединиться против РФ.