Берлин, 13 мая, 2023, 10:12 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что страны, помогающие России оружием, следует приравнять к участникам украинского конфликта. Пользователи Twitter раскритиковали её заявление.

Иван Шилов ИА REGNUM Анналена Бербок

Одна из комментаторов напомнила, что Украина получает оружие от всех стран Запада, поэтому Бербок в этой ситуации остаётся «просто заткнуться».

«Меня тошнит от того, что они указывают другим странам, что им делать!» — написала женщина.

Другой пользователь задал вопрос, участвуют ли в конфликте на Украине страны ЕС, которые снабжают киевский режим оружием?

«У суверенных стран есть права. Не ей объявлять, кому что делать», — заявил третий комментатор.

«Западные страны, которые посылают оружие на Украину, приравниваются к участию в конфликте на Украине против России!» — добавил ещё один пользователь.

Комментаторы заключили, что немцам пора перестать верить в возможность изменений к лучшему, пока подобные Бербок политики находятся у власти.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 мая в ходе неформальной встречи глав МИД стран ЕС Бербок призвала «все страны мира» не оказывать поддержку российской спецоперации на Украине. Она заявила, что третьи страны можно приравнять к участникам конфликта за поставки Москве оружия или товаров военного назначения. Ранее представитель российского МИД Мария Захарова отметила, что Бербок прямо подтверждает ведение Западом войны против России. Так, в январе глава германской дипломатии призвала страны Европы не играть в игру «найди виновного», а объединиться против РФ.