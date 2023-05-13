Симферополь, 13 мая 2023, 09:47 — REGNUM Глава Республики Крым Сергей Аксёнов назвал отмечающий в 2023 году 240-летие Черноморский флот гордостью России, символом могущества Отечества, гарантией безопасности и стабильности. Об этом он написал в своём Telegram-канале.

Моряк знаменной группы Черноморского флота ВМФ РФ на патриотическом фестивале «250 лет на страже Родины». Севастополь
Моряк знаменной группы Черноморского флота ВМФ РФ на патриотическом фестивале «250 лет на страже Родины». Севастополь
© Илья Питалев/РИА Новости

Аксёнов напомнил, что День Черноморского флота России отмечается 13 мая. В 2023 году флоту исполняется 240 лет.

Глава региона отметил, что это праздник не только военных моряков, гражданского персонала Черноморского флота, ветеранов флота, но и всех жителей Республики Крым и Севастополя.

«Для нас флот был, есть и будет символом могущества нашего Отечества, гарантией стабильности и безопасности. Черноморский флот — гордость России, на его счету много ярких побед, которые составили славу русского оружия», — написал он, добавив, что история флота неотделима от истории России.

Это история воинского героизма, доблести и самоотверженной любви к Отечеству.

Аксёнов отметил, что сейчас моряки-черноморцы, как и их героические предшественники в годы Великой Отечественной войны, ведут борьбу с нацизмом.

«Наш флот наносит мощные удары по врагу, приближая Победу», — отметил глава региона.

Он поздравил всех, чья судьба связана с Черноморским флотом, и пожелал здоровья, мира, благополучия и успехов в служении России.

Как передавало ИА REGNUM, Корабли Черноморского флота России с начала спецоперации нанесли более 180 ударов «Калибрами» по объектам ВСУ, сообщил 12 мая командующий флотом вице-адмирал Виктор Соколов.

Командующий уточнил, что основными объектами поражения являлись радиолокационные станции систем ПВО, пункты временной дислокации ВСУ, склады ракетно-артиллерийского вооружения, а также нефтебазы, склады ГСМ, авиабазы и железнодорожные станции.

В феврале в Министерстве обороны РФ сообщили, что испытания новых военных кораблей — фрегата «Адмирал Головко» и корвета «Меркурий» — завершатся в 2023 году. После этого они войдут в боевой состав Северного и Черноморского флотов.

Утром 22 марта Черноморский флот ВМФ России успешно отбил атаку вражеских надводных беспилотников. Российские военные из стрелкового оружия уничтожили в общей сложности три объекта противника, пытавшиеся проникнуть в бухту.