Симферополь, 13 мая, 2023, 09:47 — ИА Регнум. Глава Республики Крым Сергей Аксёнов назвал отмечающий в 2023 году 240-летие Черноморский флот гордостью России, символом могущества Отечества, гарантией безопасности и стабильности. Об этом он написал в своём Telegram-канале.

Илья Питалев/РИА Новости Моряк знаменной группы Черноморского флота ВМФ РФ на патриотическом фестивале «250 лет на страже Родины». Севастополь

Аксёнов напомнил, что День Черноморского флота России отмечается 13 мая. В 2023 году флоту исполняется 240 лет.

Глава региона отметил, что это праздник не только военных моряков, гражданского персонала Черноморского флота, ветеранов флота, но и всех жителей Республики Крым и Севастополя.

«Для нас флот был, есть и будет символом могущества нашего Отечества, гарантией стабильности и безопасности. Черноморский флот — гордость России, на его счету много ярких побед, которые составили славу русского оружия», — написал он, добавив, что история флота неотделима от истории России.

Это история воинского героизма, доблести и самоотверженной любви к Отечеству.

Аксёнов отметил, что сейчас моряки-черноморцы, как и их героические предшественники в годы Великой Отечественной войны, ведут борьбу с нацизмом.

«Наш флот наносит мощные удары по врагу, приближая Победу», — отметил глава региона.

Он поздравил всех, чья судьба связана с Черноморским флотом, и пожелал здоровья, мира, благополучия и успехов в служении России.

Как передавало ИА REGNUM, Корабли Черноморского флота России с начала спецоперации нанесли более 180 ударов «Калибрами» по объектам ВСУ, сообщил 12 мая командующий флотом вице-адмирал Виктор Соколов.

Командующий уточнил, что основными объектами поражения являлись радиолокационные станции систем ПВО, пункты временной дислокации ВСУ, склады ракетно-артиллерийского вооружения, а также нефтебазы, склады ГСМ, авиабазы и железнодорожные станции.

В феврале в Министерстве обороны РФ сообщили, что испытания новых военных кораблей — фрегата «Адмирал Головко» и корвета «Меркурий» — завершатся в 2023 году. После этого они войдут в боевой состав Северного и Черноморского флотов.

Утром 22 марта Черноморский флот ВМФ России успешно отбил атаку вражеских надводных беспилотников. Российские военные из стрелкового оружия уничтожили в общей сложности три объекта противника, пытавшиеся проникнуть в бухту.