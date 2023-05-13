Донецк, 13 мая, 2023, 09:36 — ИА Регнум. Подразделение российской группировки «Юг» уничтожило украинскую радиолокационную систему в районе Донецка благодаря информации от разведчика батальона «Спарта». Об этом сообщило РИА Новости.

Кадр из видео Удар осколочно-фугасными снарядами

Оператор беспилотника, действующий на донецком направлении, определил месторасположение вражеской РЛС. Координаты были переданы расчёту гаубицы Д-30, который незамедлительно выпустил по РЛС осколочно-фугасные снаряды. Удар корректировался с помощью дрона.

Об уничтожении РЛС свидетельствует видео, опубликованное в Telegram-канале агентства. В кадре видно характерное задымление.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 мая в Минобороны России проинформировали об уничтожении двух радиолокационных станций (РЛС) контрбатарейной борьбы, произведённых в США, в течение предшествующих суток. РЛС находились у населённых пунктов Новгородское и Артёмово в ДНР.