Вашингтон, 13 мая, 2023, 09:34 — ИА Регнум. Американский экономист Джеффри Сакс в интервью для The Canadian Foreign Policy Institute предложил сравнить Украину с Мексикой, чтобы лучше понять позицию Москвы в конфликте с Киевом.

Dpsu. gov. ua Граница с Украиной

«Давайте просто представим, что Китай и Мексика решат создать военный союз. Очевидно, что в США не будут говорить: «Это их выбор! Двери открыты для всех, они могут делать все, что захотят», — сказал он.

По его словам, главным фактором, который стоит за конфликтом, является уверенность лидеров стран НАТО в том, что они могут расширять территорию альянса, приближаясь к иностранным границам, не столкнувшись при этом с последствиями.

Экономист напомнил, что Соединённые Штаты обещали не расширять НАТО, но уже в 1992 году началось обсуждение противоположных планов. При этом Украина стала потенциальным кандидатом на членство в Североатлантическом альянсе, что не могло понравиться Москве.

Как сообщало ИА REGNUM, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 5 мая в ходе заседания министров обороны на авиабазе ВС США «Рамштайн» заявил, что Украина должна одержать победу в военном конфликте с Россией, чтобы стать членом НАТО. Генсек добавил, что союзники и дальше продолжат поддерживать ВСУ оружием и боеприпасами.

Накануне этого заседания президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев хочет гарантий, что Украину примут в НАТО после завершения конфликта.