Депутат Госдумы Водолацкий повредил лицо, помогая жителям выбраться из-под завалов в Луганске

Луганск, , 09:26 — REGNUM Депутат Государственной думы России, член фракции «Единая Россия» Виктор Водолацкий рассказал, что повредил лицо, помогая жителям выбраться из-под завалов после обстрела Луганска. Об этом сообщило РИА Новости.

Виктор Водолацкий © Станислав Красильников/ТАСС

По его словам, в настоящее время он чувствует себя нормально.

Депутат добавил, что пострадавшие при взрыве в Луганске дети сейчас находятся в медучреждении в «нормальном» и «среднем» состоянии.

Как передавало ИА REGNUM, ранее Водолацкий рассказал, что одним из первых оказался около зданий, по которым ВСУ нанесли ракетный удар в Луганске. Именно во время оказания помощи пострадавшим он и получил ранения. Аудиозапись с комментарием депутата выложил в своём Telegram-канале военкор Евгений Лисицын.

Врио главы ЛНР Леонид Пасечник рассказал, что при ракетном обстреле киевскими боевиками 12 мая Луганска шесть детей получили ранения. Четверым детям оказана медицинская помощь в полном объёме, двоих подростков в состоянии средней степени тяжести доставили в республиканскую детскую клиническую больницу.

ВСУ 12 мая обстреляли Луганск с применением двух крылатых ракет оперативно-тактического ракетного комплекса «Гром» украинского производства. Разрушены и повреждены административные здания недействующих предприятий «Поли-Пак» и «Милам», а также повреждено остекление шести жилых домов.

В центре Луганска обнаружили упавшую ракету. Предварительно установлено, что это летательный аппарат ADM-160B производства США. ВСУ при ракетном ударе по Луганску использовали ракету — ложную цель. Такие ракеты являются приманкой для систем ПВО — они отвлекают на себя внимание, имитируя полёт истребителя или крылатой ракеты, в то время как выпущенная следом ракета достигает цели. Дальность полёта ракеты — ложной цели — минимум 450 км.