Власти Николаевской области сообщили о повреждении промышленного предприятия

Николаев, Украина, , 09:15 — REGNUM В Николаеве повреждено промышленное предприятие, сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в Telegram-канале.

Николаев Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Ранее сообщалось, что в Николаеве прогремели взрывы.

«Город Николаев: … из-за попадания боеприпасов… разрушено двухэтажное здание на предприятии», — написал Ким.

В результате обстрела возник пожар, который был оперативно ликвидирован, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, минувшей ночью тревога прозвучала в Николаевской, Одесской, Кировоградской, Черкасской, Черниговской и Сумской областях, в подконтрольных Украине районах Херсонской области.

Также воздушная тревога звучала в Днепропетровской и Харьковской областях, на подконтрольных Киеву территориях ДНР и Запорожской области.

В Хмельницкой области в результате взрыва был повреждён объект критической инфраструктуры.