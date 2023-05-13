«Ъ»: Евросоюз намерен пересмотреть отношения с КНР на фоне её миротворческих усилий

Москва, , 09:18 — REGNUM Министры стран ЕС на состоявшейся 12 мая встрече в Стокгольме обсудили, помимо спецоперации России на Украине, отношения с Китаем, решив пересмотреть их на фоне миротворческих усилий Пекина. Об этом сообщил «Коммерсант».

ЕС Иван Шилов © ИА REGNUM

По информации издания, за минувший месяц в восприятии места Китая в украинском конфликте на Западе произошли трансформации: от строгих призывов к КНР не поставлять оружие России союзники Украины перешли к выражению осторожных надежд на позитивную роль этой страны в урегулировании кризиса.

Отмечается, что в преддверии встречи в Стокгольме дипломаты Евросоюза подготовили план по пересмотру отношений с КНР, который основан на уменьшении рисков экономической зависимости от Китая с продолжением сотрудничества по глобальным вопросам.

Авторы статьи обращают внимание на то, что политику в отношении Китая Евросоюз планирует строить на основе трех понятий: соперничество, конкуренция, сотрудничество, при этом соотношение между ними планируется пересматривать в зависимости от поведения Пекина.

При этом хотя, с одной стороны, Евросоюз хочет координировать свои действия по китайскому направлению с США, но, с другой стороны, он выступает против «идеи игры с нулевой суммой, в которой по итогам соревнования США и КНР может быть только один победитель», отмечается в статье.

Как передавало ИА REGNUM, у Китая нет острой необходимости добиваться быстрого прекращения украинского кризиса, хотя если его дипломаты сумеют положить конец этому конфликту, то это обернётся очень резким усилением международного авторитета КНР. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил Василий Кашин, политолог, директор Центра комплексных европейских и международных исследований ВШЭ, член Российского совета по международным делам.

По словам Кашина, Китай сейчас будет вести диалог и с российской, и с украинской стороной, хотя в Пекине прекрасно понимают, что Киев не может считаться самостоятельным игроком.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель раскритиковал китайский план урегулирования кризиса на Украине, так как если у Пекина получится добиться мира, то это усилит его международный авторитет, чего не хотят ни в США, ни в Европейском союзе. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил директор Института стран Азии и Африки МГУ им. М. В. Ломоносова Алексей Маслов. Как такового китайского плана нет. То, что называется китайским планом, — это просто принципы, на основании которых можно урегулировать ситуацию, отметил он.

Бывший посол Китая в России Ли Хуэй возглавит делегацию КНР по урегулированию вооружённого конфликта на Украине.

В феврале министерство иностранных дел Китая представило план по мирному разрешению украинского кризиса, однако Украина и большинство её союзников назвали план неуместным и не соответствующим интересам украинской стороны.

Глава МИД КНР Цинь Ган заявил, что Китай не будет продавать оружие ни одной стороне, которая вовлечена в конфликт на Украине, руководство страны будет следить за экспортом товаров двойного назначения. Цинь Ган заявил, что Китай стремится оказать содействие в поисках мирного пути решения данной ситуации.