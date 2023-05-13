Telegraph: Индия начнёт кампанию по возвращению артефактов, вывезенных Британской империей

Лондон, , 08:55 — REGNUM Власти Индии начнут долгосрочную дипломатическую кампанию по возвращению драгоценных артефактов, которые были вывезены в Великобританию за колониальный период, сообщает Telegraph со ссылкой на источники.

Драгоценности Индии © Григорий Сысоев/РИА Новости

«Министерский и дипломатический персонал Индии будет подключен к обеспечению возвращения потенциально тысяч артефактов, вывезенных в Британию во времена империи», — говорится в материале.

По данным издания, это может стать крупнейшим требованием о возвращении артефактов, с которым когда-либо сталкивались в Британии.

Напомним, Индия была британской колонией с 1858 по 1947 год. Вместе с капиталом англичане вывезли из Индии сотни тысяч ценных артефактов, один из которых — 105-каратный алмаз Кохинур. Сегодня он украшает одну из корон британского монарха и выставлен на обозрение в Тауэре.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Индии Нарендра Моди поздравил Риши Сунака с избранием на пост главы британского правительства и выразил надежду на тесное сотрудничество с Лондоном по глобальным вопросам.