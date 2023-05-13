В Госдуме рассказали, когда дачники имеют право срывать плоды с соседских деревьев

Москва, , 08:44 — REGNUM Деревья не являются собственностью дачника, если они были высажены за забором, то есть на земле общего пользования или муниципалитета, поэтому по закону плоды с таких деревьев могут срывать все желающие. Об этом напомнил депутат Госдумы («Единая Россия»), председатель Союза дачников Московской области Никита Чаплин.

Мужчина работает на своем дачном участке © Кирилл Каллиников/РИА Новости

По его словам, бывают случаи, когда собственники дачных участков высаживают плодовые деревья за забором, а после обижаются, что прохожие срывают урожай.

Депутат напомнил, что земля за забором участка может находиться в собственности муниципального образования либо быть землей общего пользования (она может принадлежать юридическому лицу — СНТ, поэтому ей имеют право пользоваться все его члены).

Чаплин отметил, что, согласно российскому законодательству, собственник не имеет права огораживать или препятствовать использованию такой земли. В связи с этим, если владельцы участков сами посадили плодовые деревья за забором, по закону любой желающий может рвать плоды с них.

Он также напомнил, что собственники садовых и индивидуальных жилых домов обязаны следить за прилегающей к забору территорией, поэтому, хотя земля за забором и не принадлежит дачнику, он должен следить за тем, чтобы на ней не рос борщевик.

Депутат обратил внимание на то, что собственник участка может добиваться спила соседского дерева, если оно затеняет его участок.

«Согласно законодательству, если соседские деревья находятся слишком близко или затеняют ваш участок, то вы имеете полное право добиваться даже вырубки таких деревьев», — приводит РИА Новости его слова.

Чаплин пояснил, что в каждом регионе есть чёткие нормативы, в которых прописано, на каком расстоянии до границ соседского участка можно высаживать деревья.

Как передавало ИА REGNUM, в России для дачников введён штраф за мойку и ремонт автомобиля на участке.

Перечень запретов для владельцев дачных участков в России был дополнен новыми пунктами. Садоводы будут обязаны ликвидировать на своём участке вредные растения и косить траву. Штраф за несоблюдение этого правила составит пять тыс. рублей для дачника и до 500 тыс. рублей для владельца сельхозземель.

Кроме того, появился штраф за мойку, ремонт и техобслуживание автомобиля на территории СНТ. Он составляет от трёх до пяти тысяч рублей. При этом если будет выявлено загрязнение почвы, то штраф возрастёт до десяти тыс. рублей.

В России отменили ряд «дачных» штрафов. В частности, дачникам разрешили сжигать сухую траву, листву и ветки на садовых участках на расстоянии 15 метров от построек.