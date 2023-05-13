В Хмельницкой области Украины сообщили о повреждении объекта критической инфраструктуры

Хмельницкий, Украина, , 08:35 — REGNUM В Хмельницкой области в результате взрыва был повреждён объект критической инфраструктуры. Об этом 13 мая сообщили в администрации региона.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

«Объект находится вне населённых пунктов», — говорится в сообщении администрации в Telegram-канале.

Какой именно объект был повреждён, не сообщается. Вместе с тем отмечается, что в регионе отдельные поезда будут следовать согласно изменённому графику.

Как сообщало ИА REGNUM, минувшей ночью тревога прозвучала в Николаевской, Одесской, Кировоградской, Черкасской, Черниговской и Сумской областях, в подконтрольных Украине районах Херсонской области.

Также воздушная тревога звучала в Днепропетровской и Харьковской областях, на подконтрольных Киеву территориях ДНР и Запорожской области.