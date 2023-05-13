В Киевской, Львовской, Хмельницкой областях и Николаеве прогремели взрывы

Киев, , 08:25 — REGNUM В Киевской, Львовской и Хмельницкой областях Украины, а также в Николаеве в ночь на 13 мая прогремели взрывы.

Взрыв Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Так, власти Хмельницкой области сообщили, что атаке подвергся объект критической инфраструктуры, который находится за пределами населенных пунктов.

Взрывы произошли и в Николаеве, глава областной военной администрации Виталий Ким сообщил, что после этого возникли пожары.

Власти Киевской области сообщили, что в регионе работала система противовоздушной обороны.

Кроме того, по данным местных СМИ, звуки взрывов были слышны и в Львовской области на западе страны.

Как сообщало ИА REGNUM, ВСУ 12 мая обстреляли Луганск с применением двух крылатых ракет, предположительно, оперативно-тактического ракетного комплекса «Гром» украинского производства.

Удар пришёлся в район предприятия по производству полимерных изделий «Поли-Пак», которое располагается на территории машиностроительного завода «100». По предварительным данным, мирные жители не пострадали.