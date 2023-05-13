Киев, 13 мая, 2023, 08:25 — ИА Регнум. В Киевской, Львовской и Хмельницкой областях Украины, а также в Николаеве в ночь на 13 мая прогремели взрывы.

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

Так, власти Хмельницкой области сообщили, что атаке подвергся объект критической инфраструктуры, который находится за пределами населенных пунктов.

Взрывы произошли и в Николаеве, глава областной военной администрации Виталий Ким сообщил, что после этого возникли пожары.

Власти Киевской области сообщили, что в регионе работала система противовоздушной обороны.

Кроме того, по данным местных СМИ, звуки взрывов были слышны и в Львовской области на западе страны.

Как сообщало ИА REGNUM, ВСУ 12 мая обстреляли Луганск с применением двух крылатых ракет, предположительно, оперативно-тактического ракетного комплекса «Гром» украинского производства.

Удар пришёлся в район предприятия по производству полимерных изделий «Поли-Пак», которое располагается на территории машиностроительного завода «100». По предварительным данным, мирные жители не пострадали.