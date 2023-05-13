Москва, 13 мая, 2023, 08:07 — ИА Регнум. Следственный комитет РФ проверит поступившую из регионов информацию о применении киевской армией химических боеприпасов. В частности, с ореховского направления в Донбассе и в Белгородской области. Об этом сообщили следователи в Telegram-канале СКР.

СУ СКР по ЯО Сотрудник СКР

Отмечается, что будет продолжено расследование преступлений «украинских бандформирований против мирного населения Донбасса и Белгородской области».

Информацию о применении химического оружия и нарушениях передают военные корреспонденты с места событий.

Как сообщало ИА REGNUM, на западе Артёмовска специалисты ВСУ пытались установить контейнеры с неизвестным химическим веществом.

Группа противника в полной химической защите и противогазах была замечена за установкой перед передним краем закладки с неопределёнными химвеществами. Группа полностью ликвидирована.