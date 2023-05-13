В США конгрессмены потребовали от Байдена пройти тест на умственные способности

Вашингтон, , 07:54 — REGNUM В США конгрессмены потребовали от президента Джо Байдена пройти тест для оценки его умственных способностей. В случае отказа американскому лидеру предложили не участвовать в выборах в 2024 году. Под письмом с требованием свои подписи поставил 61 представитель Республиканской партии, сообщил телеканал Fox News.

Джо Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

Результаты теста клинической оценки умственных способностей Байдена конгрессмены требуют сделать доступными для общественности.

Отмечается, что с аналогичным требованием республиканцы выступают уже в третий раз. Предыдущие два запроса остались без ответа.

Как сообщало ИА REGNUM, Байден является самым пожилым президентом в истории США. Американский лидер постоянно попадает в курьёзные ситуации, допускает в своей речи неожиданные и странные оговорки. В последний раз он заблудился на сцене и не смог самостоятельно уйти с неё после выступления в Нью-Йорке с речью о том, что дефолт в Америке принесёт проблемы всему миру.