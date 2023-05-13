Вашингтон, 13 мая, 2023, 07:54 — ИА Регнум. В США конгрессмены потребовали от президента Джо Байдена пройти тест для оценки его умственных способностей. В случае отказа американскому лидеру предложили не участвовать в выборах в 2024 году. Под письмом с требованием свои подписи поставил 61 представитель Республиканской партии, сообщил телеканал Fox News.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Результаты теста клинической оценки умственных способностей Байдена конгрессмены требуют сделать доступными для общественности.

Отмечается, что с аналогичным требованием республиканцы выступают уже в третий раз. Предыдущие два запроса остались без ответа.

Как сообщало ИА REGNUM, Байден является самым пожилым президентом в истории США. Американский лидер постоянно попадает в курьёзные ситуации, допускает в своей речи неожиданные и странные оговорки. В последний раз он заблудился на сцене и не смог самостоятельно уйти с неё после выступления в Нью-Йорке с речью о том, что дефолт в Америке принесёт проблемы всему миру.