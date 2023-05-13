Донецк, 13 мая, 2023, 07:18 — ИА Регнум. На донецком направлении российским бойцам удалось поразить радиолокационную систему ВСУ, сообщило РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

Месторасположение РЛС противника было установлено разведчиками батальона «Спарта» с помощью беспилотника. Точные координаты поступили расчёту гаубицы Д-30.

По украинской РЛС был нанесён удар на поражение осколочно-фугасными снарядами.

Как сообщало ИА REGNUM, разведка группировки сил «Центр» вскрыла перемещение личного состава трёх бригад украинской армии на невском участке и в районе Серебрянского лесничества Луганской Народной Республики. Российские авиация и артиллерия нанесли массированные удары по противнику.

Украинский военнопленный Александр Ляшенко рассказал, что боевой дух ВСУ заметно упал по сравнению с 2022 годом из-за большого числа убитых и раненых, подтверждением чему является жёсткая мобилизация по всей Украине.