Командир спецназа «Ахмат» Алаудинов рассказал о попытках ВСУ выдавить ВС России под Артёмовском

Луганск, , 07:30 — REGNUM Помощник главы Чеченской Народной Республики, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов дал оценку ситуации с обстрелом ВСУ Луганска.

Подразделения «Ахмата». Апты Алаудинов Иван Шилов © ИА REGNUM

Апты Алаудинов уточнил, что взрыва была два, они наносились одним комплексом.

«Говорить о том, что это были ракеты английского производства, сейчас пока не стоит. Специалисты разберутся. Самое главное то, что противник не смог нанести нам серьёзный урон», — написал он в своём Telegram-канале.

Также Алаудинов сообщил о том, что в течение двух суток на артемовском направлении ВСУ предпринимают попытки выдавить ВС России, которые успехом не увенчались.

«Наши бойцы отстояли свои позиции», — написал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ВСУ 12 мая обстреляли Луганск с применением крылатых ракет, предположительно, оперативно-тактического ракетного комплекса «Гром» украинского производства.

Отмечается, что ВСУ при ракетном ударе по Луганску использовали также ракету — ложную цель. Такие ракеты являются приманкой для систем ПВО — они отвлекают на себя внимание, имитируя полёт истребителя или крылатой ракеты, в то время как выпущенная следом ракета достигает цели. Дальность полёта ракеты — ложной цели — минимум 450 км.