ВС России уничтожили на херсонском направлении позиции ВСУ с американской гаубицей M777

Херсон, , 06:39 — REGNUM Подразделения артиллеристов ВС России на херсонском направлении уничтожили позиции ВСУ, в том числе буксируемую гаубицу M777 производства США, два миномета, гаубицу Д-30 и живую силу противника. Об этом РИА Новости рассказал начальник пресс-центра группировки войск «Днепр» Алексей Рулев.

Трофейная 155-мм гаубица М-777 производства США Василий Иванов © ИА REGNUM

Он уточнил, что удар на поражение был нанесён по позициям артиллерийских и минометных расчетов ВСУ, которые располагались в районе населённых пунктов Ивановка, Антоновка и Тягинка.

Таке российские бойцы уничтожили три разведывательных беспилотника ВСУ у Зеленовки, Крынки и Голой Пристань.

Как сообщало ИА REGNUM, врио главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник рассказал, что при ракетном обстреле киевскими боевиками 12 мая Луганска шесть детей получили ранения. Спасая пострадавших также был ранен депутат Госдумы РФ Виктор Водолацкий.