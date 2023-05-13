Херсон, 13 мая, 2023, 06:39 — ИА Регнум. Подразделения артиллеристов ВС России на херсонском направлении уничтожили позиции ВСУ, в том числе буксируемую гаубицу M777 производства США, два миномета, гаубицу Д-30 и живую силу противника. Об этом РИА Новости рассказал начальник пресс-центра группировки войск «Днепр» Алексей Рулев.

Василий Иванов ИА REGNUM Трофейная 155-мм гаубица М-777 производства США

Он уточнил, что удар на поражение был нанесён по позициям артиллерийских и минометных расчетов ВСУ, которые располагались в районе населённых пунктов Ивановка, Антоновка и Тягинка.

Также российские бойцы уничтожили три разведывательных беспилотника ВСУ у Зеленовки, Крынки и Голой Пристани.

Как сообщало ИА REGNUM, врио главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник рассказал, что при ракетном обстреле киевскими боевиками 12 мая Луганска шесть детей получили ранения. Спасая пострадавших, также был ранен депутат Госдумы РФ Виктор Водолацкий.