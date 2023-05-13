Москва, 13 мая, 2023, 06:31 — ИА Регнум. Боевой дух ВСУ заметно упал по сравнению с 2022 годом из-за большого числа убитых и раненых, подтверждением чему является жёсткая мобилизация по всей Украине. О ситуации в киевской армии рассказал РИА Новости военнопленный Александр Ляшенко.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Рядовой рассказал, что его мобилизовали из города Смела Черкасской области. Он попал в плен на донецком направлении. Не понаслышке знает, как менялись настроения его братьев по оружию.

По словам Ляшенко, в начале спецоперации «была куча добровольцев, боевой дух и так далее», сейчас уже не так. Многие украинские солдаты хотят просто, чтобы всё закончилось.

«И судя по тому, что идёт очень жёсткая мобилизация, — это же понятно, что потери большие. То есть если бы было всё так хорошо, как нам рассказывают по телевизору, то так бы не гребли всех подряд», — считает украинский пленный.

Там, где служил Ляшенко, «обычный солдат знал как минимум о пяти убитых, не считая раненых».

Военный подчеркнул о больших потерях ВСУ: «Если ты всё это видишь изнутри, ты понимаешь, какие там реально потери».

Как сообщало ИА REGNUM, в зоне спецоперации в ДНР российские бойцы взяли в плен боевика ВСУ, в карманах которого были обнаружены золотые коронки зубов, ювелирные украшения и плоскогубцы.

Многие солдаты ВСУ страдают наркотической зависимостью, этот диагноз не является отводом для призыва.