Взрывы прогремели в районе Хмельницкого на западе Украины и во Львове

Хмельницкий, Украина, , 05:58 — REGNUM Военная администрация сообщила о серии взрывов 13 мая в западных областях Украины.

Хмельницкий Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Так, в Хмельницком произошёл один взрыв. Во Львовской области также прозвучали взрывы.

В областях объявлена воздушная тревога.

Власти Киевской области также заявляли о работе ПВО.

Как сообщало ИА REGNUM, минувшей ночью тревога прозвучала в Николаевской, Одесской, Кировоградской, Черкасской, Черниговской и Сумской областях, в подконтрольных Украине районах Херсонской области. Ещё ранее она была объявлена в Днепропетровской и Харьковской областях, на подконтрольных Киеву территориях ДНР и Запорожской области.