Взрывы прозвучали во Львовской и Хмельницкой областях Украины
Хмельницкий, Украина, 13 мая 2023, 05:58 — REGNUM Военная администрация сообщила о серии взрывов 13 мая в западных областях Украины.
Так, в Хмельницком произошёл один взрыв. Во Львовской области также прозвучали взрывы.
В областях объявлена воздушная тревога.
Власти Киевской области также заявляли о работе ПВО.
Как сообщало ИА REGNUM, минувшей ночью тревога прозвучала в Николаевской, Одесской, Кировоградской, Черкасской, Черниговской и Сумской областях, в подконтрольных Украине районах Херсонской области. Ещё ранее она была объявлена в Днепропетровской и Харьковской областях, на подконтрольных Киеву территориях ДНР и Запорожской области.