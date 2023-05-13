Лондон, 13 мая, 2023, 05:41 — ИА Регнум. Великобритания передала ВСУ крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow, чтобы украинские военные могли наносить удары по российским городам, в том числе на территории Крыма. Об этом в своём выступлении перед членами «Русского клуба Оксфорда» сказал посол России в Лондоне Андрей Келин.

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По словам дипломата, речь идёт о значительной эскалации конфликта и расширении зоны боевых действий

«Для нас очевидно, что нынешний шаг предпринят Лондоном, чтобы Киев мог наносить удары по российским городам и сёлам, включая территорию Крыма», — цитирует Келина ТАСС.

Представитель дипмиссии с сожалением добавил, что Великобритания, не имея отношения к конфликту, играет лидирующую роль в его затягивании и обострении. Лондон несёт за это полную ответственность.

Как сообщало ИА REGNUM, глава минобороны Британии Бен Уоллес подтвердил, что Лондон передаёт Украине крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow.

Передача Лондоном ракет Storm Shadow ВСУ ведёт к серьёзной эскалации конфликта на Украине 12 мая заявили в Министерстве иностранных дел России.

Киевский режим намерен ударить по базе Черноморского флота РФ в Севастополе дальнобойными ракетами Storm Shadow. Сообщение с таким намёком опубликовало 12 мая минобороны Украины в Twitter.