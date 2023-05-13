В России оборонное предприятие начало выпуск отечественного снайперского патрона Cheytac

Таруса, Калужская область, , 05:09 — REGNUM На одном из предприятий России приступили к серийному выпуску мощного снайперского патрона 10,3×77 мм Cheytac. Отмечается, что боеприпас будет полностью состоять из отечественных комплектующих. Об этом РИА Новости сообщил руководитель предприятия-разработчика Lobaev Arms оружейник, снайпер Владислав Лобаев.

Снайпер Иван Шилов © ИА REGNUM

«Впервые на наши винтовки калибра 375 Cheytac поставляются патроны с российской гильзой разработки Lobaev Arms и порохом одного казанского предприятия. Раньше мы использовали зарубежные комплектующие», — сказал разработчик.

Оружейник уточнил, что ранее для патронов этого калибра закупали американские и австралийские гильзы, порох приобретали в США и Финляндии.

Lobaev Arms, находящийся в Тарусе Калужская область, является первым в России частным оборонным предприятием.

Как сообщало ИА REGNUM, концерн «Калашников» сообщил о начале поставок нового всесезонного комплекта полевого обмундирования для Министерства обороны России.

Комплект отличается расцветкой, эргономикой и материалами с улучшенными свойствами. Состоит из термобелья, кофты, летнего и утеплённого варианта, летней фуражки, демисезонной шапки и шарфа.