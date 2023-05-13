Стамбул, Турция, 13 мая, 2023, 04:37 — ИА Регнум. Евросоюз занялся «перекалибровкой» отношений с Китаем, пока он пытается найти политическое решение конфликта на Украине, об этом пишет «Коммерсантъ».

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Основными темами встречи глав МИД стран ЕС 12 мая в Стамбуле стал конфликт на Украине и отношения с Китаем. В свете последних событий обе они стали взаимосвязанными.

На фоне поездки специального представителя кабмина Китая по поиску политического решения конфликта на Украине Ли Хуэйя в Киев, Польшу, Францию, Германию и Россию глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что «поражение» РФ станет выгодным для КНР.

Евросоюз намерен тесно взаимодействовать с Китаем по урегулированию конфликта на Украине, заявил Боррель. Отмечается, что ЕС не будет придавать значения поддержке России со стороны КНР, а все позитивные шаги Китая для урегулирования противостояния будут приветствоваться.

Перед встречей глав МИД стран ЕС в Стамбуле был разработан специальный план пересмотра отношений с Китаем, которые планируется выстраивать на основе «сотрудничества, конкуренции и соперничества». Какая из составляющих будет доминировать, будет зависеть от поведения Пекина.

Как сообщало ИА REGNUM, Жозеп Боррель заявил, что отношения ЕС и Китая не смогут нормально развиваться, если власти КНР не будут подталкивать Россию к выходу с территории Украины.

По его мнению, правительство КНР сможет получить выгоду из любого возможного варианта исхода специальной военной операции РФ на территории Украины.