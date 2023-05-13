Депутат Госдумы Горелкин предложил юристам найти возможность признать даркнет незаконным

Москва, , 04:33 — REGNUM Депутат Госдумы, заместитель председателя комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин («Единая Россия») сообщил, что обсуждает с юристами возможность признать использование даркнета незаконным, потому как «территория свободы превратилась в территорию вседозволенности и логово киберпреступников».

Даркнет Dipsphotography

«Как один из вариантов, признать использование даркнета незаконной деятельностью», — отметил он своём Telegram-канале в опубликованном видео с форума Youth RIGF 2023, где на одной из секций обсуждалось, что делать с даркнетом.

По словам парламентария, даркнет — «прибежище анонимных негодяев и законопослушному гражданину там делать нечего».

Как сообщало ИА REGNUM, арестованный по делу о сбыте наркотиков через даркнет проректор Российской таможенной академии Залим Керефов свёл счёты с жизнью в тюремной камере.

Керефов приобрёл наркотическое вещество в размере 2 кг, расфасовал его на мелкие объёмы и продавал через даркнет. Ему грозило до 20 лет лишения свободы.