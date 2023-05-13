ОВА сообщила о работе системы ПВО в Киевской области
ОВА сообщила о работе системы ПВО в Киевской области
Киев, 13 мая, 2023, 04:12 — ИА Регнум. Киевская областная военная администрация (ОВА) сообщила об угрозе атаки «вражеских» БПЛА.
Иван Шилов ИА REGNUM
Киев
На территории региона работает система ПВО.
«Силы ПВО работают по целям», — написали в Telegram-канале ОВА.
Ранее в Киеве и области была объявлена воздушная тревога. Сирены звучали ночью 13 мая и в других регионах Украины.
Как сообщало ИА REGNUM, ВСУ 12 мая обстреляли Луганск с применением двух крылатых ракет оперативно-тактического ракетного комплекса «Гром» украинского производства. В результате обстрела ранения получили шесть детей. Спасая пострадавших, был травмирован депутат Госдумы РФ Виктор Водолацкий.