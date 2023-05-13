ЕСПЧ отклонил иск адвокатов Саакашвили о переводе его в зарубежную клинику на лечение

Тбилиси, , 04:15 — REGNUM Суд Страсбурга отказал в иске защиты заключенного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили с требованием его перевода в зарубежную клинику для прохождения лечения. Об этом журналистам сообщил глава минюста страны Рати Брегадзе.

Михаил Саакашвили Иван Шилов © ИА REGNUM

11 апреля адвокаты осужденного Саакашвили направили иск в суд по правам человека. Отмечается, в ЕСПЧ они обратились в связи с отказом грузинских судов отсрочить тюремное наказание политику.

«Михаилу Саакашвили было отказано в переводе в Варшаву по делу «Саакашвили против Грузии», при этом государству не предписано переводить его на другое лечение внутри страны», — пояснил адвокат.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале апреля Саакашвили в беседе с изданием Politico заявил, что умирает, находясь в заключении, из-за многочисленных заболеваний, хотя по возвращении в страну в 2021 году был здоров.

Здоровье политика начало резко ухудшаться после задержания грузинскими властями 1 октября 2021 года и заключения под стражу. Он сильно похудел и признался в 20 заболеваниях.

Саакашвили обвиняют в убийстве банкира и избиении чиновника, незаконном пересечении границы, растрате госсредств и разгоне митинга в 2007 году.