Госсекретарь США Блинкен и глава МИД Украины Кулеба обсудили подготовку к контрнаступлению ВСУ

Вашингтон, , 03:42 — REGNUM Представители США и Украины 12 мая в телефонном разговоре обсудили план подготовки к контрнаступлению ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба госдепартамента США.

Дмитрий Кулеба и Энтони Блинкен Mfa.gov.ua

Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обговорили не только подготовку к наступлению киевской армии, но необходимую иностранную военную помощь.

Исходя из релиза госдепа, Блинкен заверил Кулебу, что суверенитет Украины «жизненно важен для мира и безопасности в Европе», а американский лидер Джо Байден будет поддерживать Киев «столько, сколько потребуется».

Отмечается, что США не забывают, что обещали призвать Россию к ответу.

Как сообщало ИА REGNUM, Вашингтон ежедневно работает с более чем 50 странами по вопросу обеспечения ВСУ необходимым вооружением, заявил СМИ Блинкен. Он подчеркнул, что, если будет нехватка оружия у ВСУ для контрнаступления, США приложат все усилия для того, чтобы её восполнить.