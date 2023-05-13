Воздушную тревогу объявили в Киеве
Киев, 13 мая 2023, 03:21 — REGNUM Ночью 13 мая воздушную тревогу объявили в Киеве и Киевской области, сообщает ИА REGNUM на основе данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Также тревога звучала в Винницкой и Полтавской областях.
Как сообщало ИА REGNUM, в Telegram-канале «Военкоры Русской Весны» рассказали подробнее о сигналах воздушной тревоги ночью 13 мая на Украине. Сообщается, что после удара по цели в Николаеве начался пожар.
«Армия России начала ночную операцию по уничтожению сил и объектов ВСУ», — написали авторы канала.