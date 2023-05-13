Швед заподозрил экс-одноклассницу в связях с Россией и зарезал её мать
Эребру, Швеция, 13 мая 2023, 03:24 — REGNUM В Швеции обсуждают резонансное преступление двухмесячной давности — в Эребру 26-летний мужчина напал с ножом на девушку, с которой учился в школе, и на её мать. По его мнению, одноклассница была агентом России. О происшествии написала крупная газета-таблоид Aftonbladet.
Уточняется, что трагедия случилась ещё в феврале, но общественностью об этом узнала только сейчас.
Газета сообщила, что 25-летняя девушка и её 50-летняя мать находились дома, куда неожиданно ворвался одноклассник. Он напал на них с ножом. Мать скончалась на месте, дочь получила множественные ранения.
«Мужчине предъявлено обвинение в убийстве и покушении на убийство», — пишет Aftonbladet.
Девушка сказала, что до этого дня много лет не видела одноклассника. При этом обвиняемый в ходе допросов говорил, что девушка является российским агентом и она якобы его преследовала.
Он заявился к ней домой, чтобы поговорить с ней, отговорить от преследования. Также он настаивал на версии, что мать одноклассницы первая на него напала с ножом, а он защищался.
Подозреваемый оставил в квартире женщин окровавленную записку: «Она была российским агентом. Слава Украине».
Как сообщало ИА REGNUM, жительница Москвы, задержанная за убийство 4-летнего сына, заявила, что страдает шизофренией.
Во время приступа 41-летняя мать придушила ребёнка, а затем ударила ножом. Позже труп сына она ещё и сфотографировала.