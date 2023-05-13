Эребру, Швеция, 13 мая, 2023, 03:24 — ИА Регнум. В Швеции обсуждают резонансное преступление двухмесячной давности — в Эребру 26-летний мужчина напал с ножом на девушку, с которой учился в школе, и на её мать. По его мнению, одноклассница была агентом России. О происшествии написала крупная газета-таблоид Aftonbladet.

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Уточняется, что трагедия случилась ещё в феврале, но общественностью об этом узнала только сейчас.

Газета сообщила, что 25-летняя девушка и её 50-летняя мать находились дома, куда неожиданно ворвался одноклассник. Он напал на них с ножом. Мать скончалась на месте, дочь получила множественные ранения.

«Мужчине предъявлено обвинение в убийстве и покушении на убийство», — пишет Aftonbladet.

Девушка сказала, что до этого дня много лет не видела одноклассника. При этом обвиняемый в ходе допросов говорил, что девушка является российским агентом и она якобы его преследовала.

Он заявился к ней домой, чтобы поговорить с ней, отговорить от преследования. Также он настаивал на версии, что мать одноклассницы первая на него напала с ножом, а он защищался.

Подозреваемый оставил в квартире женщин окровавленную записку: «Она была российским агентом. Слава Украине».

Как сообщало ИА REGNUM, жительница Москвы, задержанная за убийство 4-летнего сына, заявила, что страдает шизофренией.

Во время приступа 41-летняя мать придушила ребёнка, а затем ударила ножом. Позже труп сына она ещё и сфотографировала.