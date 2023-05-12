Киев, 13 мая, 2023, 02:29 — ИА Регнум. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный признал, что постоянно читает начальника Генштаба Вооруженных сил, заместителя министра обороны России генерала армии Валерия Герасимова, и назвал его непредсказуемым, сильным врагом, которого необходимо уважать.

Иван Шилов ИА REGNUM Валерий Залужный

Также он отметил, что военная наука в России развита на высоком уровне и призвал не относиться поверхностно к деятельности Вооруженных сил РФ.

«Всё-таки они нанесли нам значительный урон и продолжают наносить урон», — сказал он в интервью в документальном фильме, вышедшем на украинском телевидении.

Как сообщало ИА REGNUM, информация о гибели Залужного появилась в СМИ после того, как он отказался от встречи с начальниками генштабов НАТО. Об этом 10 мая сообщил Роб Бауэр. По его словам, главнокомандующий ВСУ отказался от участия в заседании даже в формате видеоконференции.

Затем Залужный впервые за последние несколько недель сделал публичное заявление. В интервью украинскому журналисту Дмитрию Комарову военнослужащий сказал, что намерен искоренять «отголоски» советской армии в рядах ВСУ.

Когда именно главком украинской армии дал это интервью, не сообщается. Есть предположение, что запись датируется прошлым месяцем и она не может служить подтверждением, что с Залужным всё в порядке.