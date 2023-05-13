Президент Путин призвал создать привлекательные механизмы для снижения оттока населения из России

Москва, , 01:43 — REGNUM Российский лидер Владимир Путин обновил Концепцию государственной миграционной политики страны. Президент своим указом внёс правки в документ, которые касаются уехавших из России, а также жителей новых регионов и иностранцев, находящихся на территории РФ.

Президент России Владимир Путин Kremlin.ru

Отмечается, что в 2022 году увеличился миграционный отток россиян за рубеж. Поясняется, что это случилось «под влиянием изменившихся социально-экономических условий».

Указом президента теперь определено, что «требуется принятие дополнительных мер по созданию привлекательных финансовых, социальных и иных механизмов сохранения человеческого капитала, снижения оттока населения РФ за рубеж».

Кроме того, Владимир Путин дополнил Концепцию пунктом, в котором поручил создать условия для возвращения, в том числе из-за рубежа, жителей новых регионов России, уехавших в период спецоперации.

Что касается адаптации иностранных граждан в Российской Федерации, то в правках указывается на недопустимость любых форм их дискриминации — по признакам расовой, социальной, национальной или религиозной принадлежности.

Таким образом, иностранцы также должны получить равный доступ к государственным и муниципальным услугам.

Концепция на 2019–2025 годы принята президентским указом в октябре 2018 года.

Как сообщало ИА REGNUM, проблема оттока кадров из регионов России всё еще существует, заявил 14 марта на встрече с рабочими Улан-Удэнского авиационного завода Владимир Путин.

По мнению главы государства, решать эту проблему нужно, создавая интересные, перспективные и качественные рабочие места, развивая виды деятельности. Кроме того, нужно улучшать и ситуацию в жилищной сфере.