Кирби: в США усердно трудятся над тем, чтобы вернуть домой осужденных в РФ Уилана и Гершковича

Вашингтон, , 01:33 — REGNUM В США рассматривают различные варианты для возвращения домой осужденных в России американцев Пола Уилана и Эвана Гершковича. Не исключается возможность обмена с Москвой осужденных в других странах россиян. Об этом в эфире CNN заявил представитель Белого дома Джон Кирби.

Белый дом Alex Proimos

Он подчеркнул, что Штаты не вступают в публичные переговоры по этому вопросу, но «усердно трудятся» в этом направлении. Подробностей Кирби раскрывать не стал, сказав, что ему «следует остановиться здесь и сейчас, чтобы не поставить под угрозу данные усилия, рассуждая о них публично».

Как сообщало ИА REGNUM, Эвана Гершковича задержали в Екатеринбурге 30 марта по подозрению в шпионаже на территории России в пользу американского правительства. Журналиста арестовали на два месяца. При этом арестованный отказался признавать свою вину.

Уилан осужден в России на 16 лет колонии за шпионаж. Его задержали в конце 2018 года.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать информацию о том, что Соединённые Штаты Америки изучают возможность ослабления антироссийских санкций в обмен на освобождение граждан США, арестованных в России.