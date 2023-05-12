Посол США извинился перед ЮАР за обвинения в поставках оружия России
Обвинивший ЮАР в поставках оружия российской армии посол США Бригети признал, что перешёл черту
Кейптаун, 13 мая, 2023, 01:16 — ИА Регнум. Посол США в ЮАР Рубен Бригети, заявивший, что республика поставляет оружие российской армии, после официального протеста со стороны южноафриканского МИД извинился за свои слова.
«Посол признал, что перешёл черту, и безоговорочно извинился перед правительством и народом ЮАР», — сообщается в заявлении МИД ЮАР.
В ведомстве пояснили, что республика всем известна своими строгими правилами, которые сопровождают продажу оружия другим странам.
Как сообщало ИА REGNUM, заявление посла США в ЮАР Рубена Бригети о якобы поставках Преторией оружия российской армии не имеет доказательств. Так прокомментировали ответ южноафриканского президента Сирила Рамафосы в его офисе.
В декабре 2022 года российское судно Lady R пришвартовалось на военно-морскую базу в Саймонстауне, тогда и начали звучать обвинения, что на корабль грузили боеприпасы и оружие.