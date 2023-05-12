Кейптаун, 13 мая, 2023, 01:16 — ИА Регнум. Посол США в ЮАР Рубен Бригети, заявивший, что республика поставляет оружие российской армии, после официального протеста со стороны южноафриканского МИД извинился за свои слова.

South African Tourism Претория. ЮАР

«Посол признал, что перешёл черту, и безоговорочно извинился перед правительством и народом ЮАР», — сообщается в заявлении МИД ЮАР.

В ведомстве пояснили, что республика всем известна своими строгими правилами, которые сопровождают продажу оружия другим странам.

Как сообщало ИА REGNUM, заявление посла США в ЮАР Рубена Бригети о якобы поставках Преторией оружия российской армии не имеет доказательств. Так прокомментировали ответ южноафриканского президента Сирила Рамафосы в его офисе.

В декабре 2022 года российское судно Lady R пришвартовалось на военно-морскую базу в Саймонстауне, тогда и начали звучать обвинения, что на корабль грузили боеприпасы и оружие.