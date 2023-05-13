В Саратове мужчина в ресторане «Брудершафт» умер, подавившись куском мяса

Саратов, , 00:35 — REGNUM В минздраве Саратова сообщили, что один из посетителей ресторана «Брудершафт» 12 мая скончался после того, как подавился куском мяса.

Мясо с картошкой Антон Афанасьев © ИА REGNUM

По информации министра здравоохранения Саратовской области Олега Костина, 58-летний мужчина умер до приезда скорой помощи.

Медиков вызвали в ресторан «Брудершафт» на Набережной Космонавтов, 7.

Как сообщили врачам скорой помощи очевидцы, мужчина «посинел».

«Механическая асфиксия, подавился куском мяса. Скорая приехала за 14 минут с момента вызова», — написал Костин в своем Telegram-канале.

По факту смерти мужчины проводится проверка.

Как сообщало ИА REGNUM, участница конкурса поедания блинов в Омской области, приуроченного к Масленице, подавилась, её не успели спасти — на месте не было скорой помощи.