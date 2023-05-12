Киев, 13 мая, 2023, 00:21 — ИА Регнум. В Киеве высокопоставленные чиновники «за закрытыми дверями» говорят о возможном провале предстоящего контрнаступления, что повлечет за собой отказ Запада в дальнейшем помогать Украине. Об этом написала газета Financial Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Киев

Издание уточнило, что некоторые чиновники заняли «очень реалистичную и очень прагматичную» позицию». Они признают, что ВСУ не смогут вернуть территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, «по крайней мере, в этом году».

Отсутствие успехов на фронте вызовет сомнение у Запада в дальнейшем оказании помощи Киеву, а может привести к тому, что союзники начнут настаивать на переговорах между Украиной и Россией.

Как сообщало ИА REGNUM, экс-офицер спецназа, разведчик, участник конфликта в Афганистане, полковник в отставке Анатолий Матвийчук считает, что Вооруженные силы Украины практически никем не управляются, им осталось существовать несколько дней.

Подполковник ВС США Дэниел Дэвис в статье для 19FortyFive написал, что западные страны заставят президента Украины Владимира Зеленского заключить мирное соглашение с Россией после провала контрнаступления.