В нескольких областях на востоке Украины объявили воздушную тревогу

Днепропетровск, Украина, , 00:18 — REGNUM Ночью 12 мая на Украине была объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

Днепропетровск Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Сигнал воздушной тревоги звучал в Днепропетровской и Харьковской областях, а также в подконтрольных киевскому режиму территориях Донецкой Народной Республике и в Запорожской области.

Как сообщало ИА REGNUM, южная группировка войск ВС России заняла рубеж с учётом выгодных условий Берховского водохранилища. Об этом рассказал 12 мая официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

На соледарском направлении ВС России уничтожили более 540 украинских военных, восемь танков и более 20 единиц другой бронетехники.