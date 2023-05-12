Днепропетровск, Украина, 13 мая, 2023, 00:18 — ИА Регнум. Ночью 12 мая на Украине была объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

Иван Шилов ИА REGNUM Днепропетровск

Сигнал воздушной тревоги звучал в Днепропетровской и Харьковской областях, а также в подконтрольных киевскому режиму территориях Донецкой Народной Республике и в Запорожской области.

Как сообщало ИА REGNUM, южная группировка войск ВС России заняла рубеж с учётом выгодных условий Берховского водохранилища. Об этом рассказал 12 мая официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

На соледарском направлении ВС России уничтожили более 540 украинских военных, восемь танков и более 20 единиц другой бронетехники.