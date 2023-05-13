Жителей Харьковской области призвали из-за обстрелов ВСУ выехать в безопасное место

Донецк, , 00:06 — REGNUM Жителям подконтрольных России сёл Харьковской области военно-гражданская администрация порекомендовала выехать в безопасное место из-за участившихся обстрелов со стороны ВСУ.

Харьков Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«С целью избежать жертв среди мирного населения рекомендуем вам на время покинуть территорию области до установления благоприятных для жизни условий», — опубликовали призыв в Telegram-канале.

При этом российские власти готовы оказать помощь.

Отмечается, что в Харьковской области почти 30 населённых пунктов находятся под контролем ВС РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 12 мая на севере Мелитополя был слышен мощный взрыв. В нескольких районах в домах нет воды, света и, соответственно, интернета.