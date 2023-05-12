В результате ракетного удара ВСУ по Луганску пострадал депутат Госдумы РФ Виктор Водолацкий

Луганск, , 23:51 — REGNUM В результате обстрела ВСУ Луганска ранения получил депутат Государственной думы РФ, единоросс Виктор Водолацкий. Об этом сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Виктор Водолацкий Duma.gov.ru

Подробностей состояния здоровья народного избранника не сообщается.

Водолацкий избран депутатом Госдумы РФ в сентябре 2021 года от Ростовской области и Луганской Народной Республики. Является членом фракции партии «Единая Россия». В Госдуме Водолацкий занимает пост первого заместителя председателя комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками.

Водолацкий является доктором социологических наук, действительным членом Академии социальных наук.

Как сообщало ИА REGNUM, врио главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник сообщил, что при ракетном обстреле киевскими боевиками 12 мая Луганска шесть детей получили ранения.

ВСУ 12 мая обстреляли Луганск с применением двух крылатых ракет оперативно-тактического ракетного комплекса «Гром» украинского производства.