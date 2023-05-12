МВД ЛНР: ВСУ выпустили по Луганску ракету — ложную цель производства США

Луганск, , 23:39 — REGNUM В центре Луганска вечером 12 мая обнаружили упавшую ракету. О находке сообщили в МВД Луганской Народной Республике.

На месте взрыва в Луганске Mvdlnr.ru

Предварительно установлено, что это летательный аппарат ADM-160B производства США.

Отмечается, что ВСУ при ракетном ударе по Луганску использовали ракету — ложную цель. Такие ракеты являются приманкой для систем ПВО — они отвлекают на себя внимание, имитируя полёт истребителя или крылатой ракеты, в то время как выпущенная следом ракета достигает цели. Дальность полёта ракеты — ложной цели — минимум 450 км.

Как сообщало ИА REGNUM, ВСУ 12 мая обстреляли Луганск с применением двух крылатых ракет оперативно-тактического ракетного комплекса «Гром» украинского производства. Очевидцы сообщали о поднимающемся густом чёрном дыме. Удар пришёлся в район предприятия по производству полимерных изделий «Поли-Пак».