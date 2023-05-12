Мелитополь, 12 мая, 2023, 23:12 — ИА Регнум. В Мелитополе удалось оперативно задержать лиц, которые причастны к прогремевшему взрыву. Об этом ТАСС рассказали в экстренных службах Запорожской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Мелитополь

Взрыв прогремел в Мелитополе вечером 12 мая. Без электричества и воды остались жители Красной Горки, Микрорайона, Ханды. Электроснабжение было оперативно восстановлено аварийными бригадами.

Подробности задержания лиц, которые были причастны к взрыву, не сообщаются.

Как сообщало ИА REGNUM, ВСУ 12 мая обстреляли Луганск с применением двух крылатых ракет, предположительно, оперативно-тактического ракетного комплекса «Гром» украинского производства.

Находившийся в ЛНР секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак при взрывах не пострадал.